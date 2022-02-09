Против Google подали иск на $2,4 млрд за нарушение антимонопольного законодательства

Сервис сравнения цен PriceRunner обвинил компанию Google в нарушении действующего в Евросоюзе антимонопольного законодательства и подал в суд Швеции по патентам и рыночным спорам иск с целью взыскать с американской компании $2,4 млрд. Об этом пишет издание Bloomberg со ссылкой на данные представителей PriceRunner.

По мнению заявителя, Google манипулировала поисковыми алгоритмами для продвижения собственных сервисов сравнения товаров, нанося ущерб конкурентам. В PriceRunner уверены, что такая антиконкурентная практика технологического гиганта привела к тому, что сервис понёс убытки, которые и намерен возместить в ходе нынешнего судебного разбирательства.

«Это также вопрос выживания для множества европейских предпринимателей и возможностей трудоустройства в сфере технологий», - добавил Микаэль Линдал (Mikael Lindahl), исполнительный директор PriceRunner.

В компании PriceRunner, которая в скором времени должна стать собственностью шведской финтех-компании Klarna Bank, отметили, что окончательная сумма иска может оказаться «значительно выше», поскольку Google всё ещё нарушает антимонопольное законодательство. Представители Google воздерживаются от комментариев по данному вопросу.