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Google пытается спасти технологии Stadia под новым брендом — в будущее сервиса компания уже не верит
11:25 08.02.2022 |
Как сообщает издание Business Insider, руководство Google теперь скептически настроено в отношении некогда перспективного облачного игрового сервиса Stadia. В его будущее на потребительском рынке компания верит всё меньше, поэтому сейчас речь идёт о том, чтобы извлечь максимум из технологической платформы - для этого запускаются партнёрские проекты с Peloton, Capcom и Bungie под брендом Google Stream.
В прошлом году Google начала переговоры с Peloton, на велотренажёрах которого могла появиться поддержка облачного гейминга. Минувшим летом производитель спортивного оборудования даже провёл тестирование игры Lanebreak на платформе Google. Поисковый гигант также предлагал свои решения компании Bungie, которая рассматривала возможность запуска собственной облачной платформы. Однако всё может измениться, поскольку было объявлено о поглощении Bungie компанией Sony, у которой есть PlayStation Now.
У Google также был партнерский проект с американским оператором AT&T, который бесплатно предлагал своим клиентам игру Batman: Arkham Knight прямо в браузере - позже компании подтвердили, что это было реализовано на основе технологии Stadia. Схожая сделка обсуждалась и с Capcom, известной своей франшизой Resident Evil - японская компания хотела, чтобы демо-версии игр запускались прямо на её сайте.
Год назад Google объявила о намерении закрыть собственные игровые студии, поскольку отказ от разработки обойдётся дешевле, чем добавление в каталог игр AAA-класса. Однако и этот план может не сработать: ранее компания потратила десятки миллионов долларов на то, чтобы привлечь блокбастер Red Dead Redemption 2 от Rockstar Games, но когда в прошлом году разработчик выпустил трио ремастеров Grand Theft Auto для множества платформ практически сразу, Stadia в их числе не оказалось.
На публике поисковый гигант пока отказывается от планов похоронить относительно молодой сервис. Представитель компании заявил изданию Business Insider, что при наличии к 200 имеющимся в каталоге играм в 2022 году будет добавлены ещё более сотни. Однако в частных беседах бывшие и нынешние сотрудники Google признаются, что приоритетом в подразделении стали партнерские сделки под брендом Google Stream, а на потребительский сервис направлено лишь 20 % от прежних ресурсов.
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