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NVIDIA отказалась от покупки Arm — разработчик мобильных чипов пойдёт на биржу
09:00 08.02.2022 |
По сообщениям ведущих финансовых изданий, сделка по покупке британского разработчика чипов Arm компаний NVIDIA за $66 млрд окончательно сорвалась. Источники сообщают, что NVIDIA приняла решение отказаться от попыток преодолеть сопротивление регулирующих органов США, Великобритании и ЕС, которые считают, что покупка Arm нанесёт непоправимый ущерб развитию полупроводниковой промышленности.
Крупнейшая сделка в истории индустрии полупроводников - покупка компанией NVIDIA у японского конгломерата SoftBank Group британского разработчика микросхем Arm - окончательно рухнула в понедельник. Вместо продажи текущий владелец Arm привлечёт средства за счёт вывода разработчика чипов на биржу. Первичное размещение акций Arm должно состояться до марта 2023 года.
Кроме того, согласно заключённому соглашению, SoftBank и Arm не вернут NVIDIA заплаченный ей аванс в размере $2 млрд. В эту сумму будет включена и неустойка за разрыв сделки в размере $1,25 млрд.
Срыв сделки приведёт к смене руководства в Arm. Вместо Саймона Сегарса (Simon Segars), который занимал пост генерального директора Arm с 2013 года, руководить компанией будет глава подразделения интеллектуальной собственности Рене Хаас (Rene Haas).
Напомним, сделка, если бы она завершилась, дала бы NVIDIA контроль над технологиями, лежащими в основе большинства мобильных устройств. Но NVIDIA нацеливалась на использование процессоров Arm для укрепления позиций в роли поставщика решений для ЦОД, где её графические процессоры уже стали важным инструментом для машинного обучения. Тем не менее, изначально предложение о покупке последовало от Softbank, которая сама захотела избавиться от своего актива.
Решение отказаться от покупки Arm было принято на заседании совета директоров NVIDIA в понедельник, говорят источники. Причина - в ожесточённом сопротивлении регуляторов и индустрии. Крупные технологические компании, которые используют разработки Arm, включая Qualcomm, Microsoft, Google, Microsoft, Samsung и Tesla, утверждали, что NVIDIA получит несправедливое преимущество, обладая исключительными правами на технологии Arm, и это приведёт к снижению конкуренции. NVIDIA уверяла, что после завершения сделки она продолжит взаимодействие с другими клиентами Arm. Однако Управление по конкуренции и рынкам Великобритании заявило, что не считает такие договорённости эффективными, а Федеральная торговая комиссия США в конце прошлого года начала углублённое расследование приобретения. У властей Евросоюза тоже возникли вопросы по поводу сделки на фоне опасений, что это может привести к росту цен на чипы и станет ударом по инновациям. Не спешили с одобрением сделки и в Китае.
О сделке было объявлено в сентябре 2020 года, её стоимость тогда составляла $38,5 млрд. Однако в результате резкого роста курса акций NVIDIA эта сумма значительно увеличилась, достигнув пика в $87 млрд в ноябре прошлого года. По текущему курсу цена приобретения составила бы $66 млрд. Изначально сделку планировалось закрыть в марте 2022 года.
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