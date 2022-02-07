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Объём мирового рынка квантовых вычислений достиг почти $500 млн
11:23 07.02.2022 |
Компания Hyperion Research оценила объём мирового рынка квантовых вычислений в 2021 году, а также сделала прогноз на ближайшую перспективу. Спонсорами исследования выступили Quantum Economic Development Consortium (QED-C) и QC Ware при поддержке Европейского консорциума квантовой промышленности (QuIC) и организации Quantum Industry Canada.
В 2020 году, по оценкам, отрасль квантовых вычислений достигла размера $381 млн. В прошлом году этот показатель увеличился до $490 млн. Таким образом, рост составил приблизительно 29 %. В период до 2024-го прогнозируется показатель CAGR (среднегодовой темп роста в сложных процентах) на уровне 21,9 %. В результате, в нынешнем году объём рынка составит около $597 млн, а в 2023-м - $728 млн. В 2024 году цифра достигнет $888 млн.
На протяжении ближайших трёх лет крупнейшим сегментом рынка квантовых вычислений будет оставаться программное обеспечение с долей около 35 %. Ещё примерно 23 % придётся на аппаратные решения. Облачные сервисы в сфере квантовых вычислений принесут 16 % от общей выручки, профессиональные сервисы - 14 %.
Ключевыми сферами применения квантовых технологий называются финансовый сектор, кибербезопасность и научная область. Среди направлений применения таких вычислений значатся машинное обучение (24 %), оптимизация (19 %), моделирование (19 %), безопасность (14 %) и метод Монте-Карло (9 %).
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