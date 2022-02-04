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Система раннего предупреждения об астероидной опасности NASA теперь непрерывно следит за всем небом
17:46 04.02.2022 |
На днях Гавайский университет сообщил, что система раннего предупреждения об астероидной опасности ATLAS включила в сеть два новых телескопа в Южном полушарии Земли, что позволило вести непрерывные наблюдения за всем ночным небом Земли. До этого телескопы были только в Северном полушарии, что ежесуточно давало обзор лишь одной половины неба. В планетарной обороне Земли заделана серьёзная брешь, что даёт надежду на своевременное обнаружение опасности.
Система ATLAS или Asteroid Terrestrial-impact Last Alert System финансируется из бюджета NASA и предполагает обнаружение близко расположенных к Земле космических объектов за недели или дни до возможного столкновения с нашей планетой. Сопровождение проекта выиграл Институт астрономии Гавайского университета, приступивший к дежурству для Координационного бюро планетарной обороны NASA (PDCO) в 2015 году. Второй телескоп на удалении 160 км от первого приступил к дежурству в 2017 году. Оба они расположены на Гавайских островах и оба роботизированные с зеркалами диаметром 0,5 метра.
Расширение финансирования проекта со стороны NASA позволило создать ещё два телескопа: один в Чили в обсерватории Эль-Саус, а второй в в Южной Африке в составе Южноафриканской астрономической обсерватории (SAAO). Когда на Гавайях день, телескопы в Южном полушарии изучают небо в поисках близко летящих к Земле объектов. Они не всё видят заблаговременно, но за время службы первая пара телескопов смогла обнаружить более 700 околоземных астероидов и 66 комет, в числе которых были два очень маленьких астероида - 2019 MO и 2018 LA, которые действительно столкнулись с Землёй.
Важно, что NASA не только пытается обнаружить опасные для Земли астероиды, но также разрабатывает методики изменения траекторий движения астероидов. В конце прошлого года стартовала миссия DART, в рамках которой зонд-камикадзе попытается ударом в астероид изменить его курс. Удар будет сравнительно слабым и не приведёт к разрушению небесного тела, но его последствия можно будет отследить в земные телескопы по изменению орбиты целевого астероида.
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