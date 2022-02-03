Поставки компьютеров и планшетов в 2021 году достигли 500 млн штук — из них 20 % выпустила Lenovo

Компания Canalys обнародовала статистику по мировому рынку персональных компьютеров, а также планшетов. Учитываются отгрузки настольных компьютеров и ноутбуков различных типов, в том числе хромбуков.

В четвёртом квартале 2021-го суммарные поставки устройств названных типов составили около 133,7 млн единиц. Это на 7,2 % меньше по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Сокращение продаж отчасти объясняется дефицитом электронных компонентов.

Лидером рынка по итогам квартала стала компания Lenovo с долей около 19,8 %. На втором месте находится Apple с 18,1 %, а «бронза» досталась НР с 13,9 %. Кроме того, в первую пятёрку вошли Dell и Samsung, показавшие результат 12,9 % и 5,9 % соответственно.

В 2021 году в целом глобальные поставки персональных компьютеров и планшетов достигли в сумме практически полумиллиарда штук - 499,4 млн. Рост по сравнению с 2020-м составил 8,9 %.

Lenovo находится на первом месте с долей 20,0 %. Далее идут Apple и НР, контролирующие соответственно 18,0 % и 14,8 % отрасли. На четвёртой позиции находится Dell с 11,9 %, а замыкает пятёрку Samsung - 7,1 %.