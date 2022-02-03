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ВВС США выделили грант на разработку гибрида электрокоптера и реактивного самолёта-амфибии
14:18 03.02.2022 |
Компания Valkyrie Systems Aerospace получила грант американских ВВС на исследования и разработку HoverJet Guardian - уникальной концепции, позволяющей комбинировать электрический коптер с вертикальными взлётом и посадкой и высокоскоростной самолёт-амфибию, способный заодно выполнять функции судна на воздушной подушке.
В рамках программы ВВС AFWERX High-Speed Vertical Takeoff and Landing (HSVTOL) частным компаниям предлагается искать идеи, благодаря которым будет создано летательное средство с вертикальными взлётом и посадкой следующего поколения, способное передвигаться в воздухе быстрее, чем существующие аналоги.
Предполагается, что концепт HoverJet Guardian будет отвечать этим условиям. По задумке это будет мощное, при необходимости пилотируемое летательное средство, использующее четыре винта для перемещения по вертикали, спрятанных в крыльях. После неспешного взлёта предусмотрено переключение на пару турбовинтовых двигателей Pratt & Whitney 545c.
Ожидается, что модель будет способна развивать крейсерскую скорость порядка 547 км/ч с максимальной скоростью до 1127 км/ч, ресурс полёта составит 12 ч на высоте до 12 192 м. Габариты модели - 7,3 × 9,1 × 1,8 м, грузоподъёмность - 907 кг, максимальный взлётный вес - 5443 кг.
Guardian и его «младший брат» беспилотник Eagle способны совершать в штатном режиме посадки на воду и взлёт с её поверхности, и могут функционировать в качестве летательного средства, амфибии и судна на воздушной подушке. По словам разработчиков уникальным его делает патентованная система управления вектором тяги, что позволяет эффективно функционировать над самым сложным рельефом, в самых суровых условиях.
Компания не сообщала, сколько военные инвестируют в исследования, не демонстрировала она и реальных прототипов моделей, поэтому неизвестно, на какой стадии находится проект. В Valkyrie заявляли, на разработку, тестирование и совершенствование ушло более 25 лет.
Инвестиции Пентагона позволят продолжить разработки в последующие полгода при сотрудничестве с ВВС, другими структурами Пентагона и военным подрядчиком Collaboration.ai.
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