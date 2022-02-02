Коалиция компаний разработала технический стандарт для борьбы с дипфейками

Коалиция технологических компаний по борьбе с фейковым контентом C2PA (Coalition for Content Provenance and Authenticity) сотрудничает с технологическими гигантами, включая Microsoft, Intel и Adobe, для запуска нового стандарта, направленного на предотвращение быстрого распространения дипфейков.

Первая в своем роде спецификация предоставляет создателям контента средства для разработки того, что организация называет «защищенным от несанкционированного доступа» носителем. Благодаря новому стандарту платформы смогут определять, кто создал и изменил информацию, связанную с изображениями, видео, документами и другими активами, а также выявить свидетельства манипуляций.

«C2PA ожидает, что открытый стандарт будет широко принят во всей экосистеме контента - производителями устройств, новостными организациями, разработчиками программного обеспечения и платформ», - сообщил старший директор инициативы по обеспечению подлинности контента в Adobe Энди Парсонс (Andy Parsons) изданию The Record

По словам представителей Intel, одна только спецификация не избавит интернет от дипфейков полностью. Информация о происхождении - лишь одна важная часть, которую можно использовать в сочетании со многими другими технологиями, включая технологии обнаружения подделок.

C2PA была запущена в феврале прошлого года, ее партнерами являются BBC, The New York Times, Twitter, Nikon, Akamai, Fastly и пр.