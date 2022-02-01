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Информация об агентстве
Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов
13:31 01.02.2022 |
Компания Sony Interactive Entertainment договорилась о покупке студии Bungie, известной по сериям видеоигр Halo и Destiny, сумма сделки - 3,6 млрд долларов.
Об этом сообщили обе стороны соглашения 31 января.
Отмечается, что студия продолжит выпускать игры самостоятельно - как дочерняя компания Sony.
"Bungie начинает путь к тому, чтобы стать глобальной мультимедийной развлекательной компанией", - говорится в сообщении студии.
В то же время глава подразделения Sony, отвечающего за PlayStation, Джим Райан сказал, комментируя соглашение о покупке 100% студии, что компания "приведет одну из величайших в мире студий разработки в семейство PlayStation".
По его словам, опыт разработчика видеоигр "в сочетании с высоко вовлеченным сообществом PlayStation" сделает партнерство "невероятно увлекательным дополнением".
В Sony заявили, что команда Bungie сосредоточится на долгосрочном развитии Destiny II и будет работать над расширением ее вселенной и созданием "совершенно новых миров в будущем".
При этом Bungie в результате сделки станет независимым дочерним подразделением Sony Interactive Entertainment и будет руководствоваться его советом директоров под председательством гендиректора студии Пита Парсонса.
Ранее Sony собрала под свой бренд ряд разработчиков, в том числе одного из создателей God of War - Valkyrie Entertainment, разработчика Returnal - Housemarque и других, пишет Reuters.
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