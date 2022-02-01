Финансовые новости
- |
- 01.02.22
- |
- 17:22
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами
12:36 01.02.2022 |
Первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами был запущен в Исследовательском центре Юлиха в Германии. Представители центра заявили, что это важная веха в развитии квантовых компьютеров в Европе.
Квантовый суперкомпьютер, созданный канадским поставщиком систем квантовых вычислений D-Wave, на сегодняшний день является самой мощной вычислительной машиной компании. Кроме того, этот продукт впервые установлен за пределами штаб-квартиры компании.
Этот квантовый суперкомпьютер предназначен для решения задач оптимизации и выборки. Преимущество метода квантового отжига состоит в том, что его системная стабильность намного выше, чем у метода квантовых вентилей. Благодаря этому квантовому суперкомпьютеру и квантовой системе D-Wave с удаленным облачным доступом, установленной в Исследовательском центре Юлиха, центр может участвовать в практическом применении квантовых вычислений на ранней стадии.
Квантовые суперкомпьютеры обещают произвести революцию в разработке лекарств, кибербезопасности и финансовом моделировании. Они также оптимизируют прогнозирование погоды и многие другие области, с которыми не справляются классические компьютеры.
Чтобы как можно скорее реализовать коммерческое применение квантовых вычислений, центр создал Юлихскую пользовательскую инфраструктуру для квантовых вычислений (JUNIQ). Это обеспечит удобный доступ к системам квантовых вычислений для различных групп пользователей в Европе. В будущем Юлихский исследовательский центр предоставит помещения для исследователей из Германии и других стран ЕС. Компании также получат доступ к JUNIQ, чтобы помочь им использовать квантовые суперкомпьютеры.
Ранее Марк Уэббер (Mark Webber) из Университета Сассекса, Великобритания, и его коллеги изучили, насколько мощный квантовый компьютер понадобится для взлома биткойнов с точки зрения количества кубитов.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В рейтинге партий лидирует «Евросолидарность» - соцопрос
|Зеленский и Порошенко выходят во второй тур президентских выборов – опрос
|Обыски у Коболева и Переломы: в чем суть дела
|Россия заявляет об отводе войск: Можно ли Украине перевести дыхание
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Sony купила разработчика игр Halo и Destiny за 3,6 миллиарда долларов
|Заработал первый в Европе квантовый суперкомпьютер с более чем 5000 кубитами
|The New York Times приобрела за семизначную сумму вирусную игру в слова Wordle
|Автопроизводитель Daimler сменил название на Mercedes-Benz Group
|Патентный тролль купил у BlackBerry патенты по мобильным технологиям на $600 миллионов
|Средняя стоимость производства автомобилей Tesla упала до $36 000
Это интересно
|IDC: дефицит чипов сохраняется из-за инвестиций не в те производства
|Представлена новая технология Panasonic: она вдвое сократит стоимость объективов камер
|Intel планирует выпускать миллионы видеокарт Arc ежегодно
|Представлена игровая консоль MSI с AMD Ryzen 7 5700G и поддержкой 3 мониторов
|Microsoft отразила DDoS-атаку рекордной мощности
|Intel уступила лидерство Samsung по продажам полупроводников в 2021 года, а AMD сильнее других увеличила выручку
|Квантовое превосходство китайского квантового компьютера тоже оказалось мифом