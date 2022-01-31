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Южнокорейские ученые предлагают использовать шелк для надежной криптозащиты
16:00 31.01.2022 |
Исследователи из Института науки и технологий в Кванджу разработали технологии шифрования большой криптографической стойкости с использованием уникальной структуры волокон шелка.
Исследователи из Южнокорейского института науки и технологий Кванджу (GIST) предложили создавать невзламываемые ключи шифрования при помощи шёлка, сообщает The Register.
Как оказалось, шелк является отличным материалом в плане физически неклонируемых функций (PUF) и прекрасно подходит для создания надежных криптографических систем.
Ученые обратили внимание на уникальность рисунка дифракции света на шелковой нити, с помощью которого можно создать стойкий криптографический ключ, позволяющий обеспечить практически непреодолимую криптозащиту данных. Чтобы взломать подобную криптозащиту, искусственно воссоздав уникальную «световую подпись» одного участка шёлкового волокна ключа, при современных мощностях потребуется 5×10⁴¹ лет.
Исследователи разработали считыватель специальных идентификационных карт с нужным участком шелка. Кроме того, они создали сами карты, в которых содержится участок шелковой нити, используемый для криптографических операций.
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