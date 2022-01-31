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Представлена новая технология Panasonic: она вдвое сократит стоимость объективов камер
13:57 31.01.2022 |
Компания Panasonic объявила о разработке новой технологии формования линз в дальнем инфракрасном диапазоне. Она будет использоваться для массового производства асферических линз для улучшения характеристик камеры и сенсора. Новые линзы изготовлены из халькогенидного стекла, обладающего «отличными характеристиками пропускания в дальнем инфракрасном диапазоне».
Новый метод позволяет Panasonic поставлять ряд линз, включая дифракционные линзы, первые в мире высокогерметичные линзы, интегрированные в оправу без использования клея. Используя эту технологию, компания сможет внести свой вклад в распространение сенсорных модулей дальнего инфракрасного диапазона с улучшенными характеристиками. Это будет сделано за счёт массового производства высококачественных, но при этом недорогих асферических линз.
Новая технология позволяет поставлять халькогенидные линзы, как асферические, так и дифракционные, нескольких размеров, от φ3 мм до φ40 мм. Отсутствие клея позволит производить линзы, встроенные в оправу, без риска загазованности.
Кроме того, край объектива защищён, что повышает точность установки на оправу объектива. И последнее: технология позволяет разрабатывать высокогерметичные линзы бочкообразного типа.
Panasonic в настоящее время принимает заказы на прототипы, планируя скоро начать продажи высокопроизводительных и недорогих асферических линз для дальнего инфракрасного диапазона.
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