Представлена новая технология Panasonic: она вдвое сократит стоимость объективов камер

Компания Panasonic объявила о разработке новой технологии формования линз в дальнем инфракрасном диапазоне. Она будет использоваться для массового производства асферических линз для улучшения характеристик камеры и сенсора. Новые линзы изготовлены из халькогенидного стекла, обладающего «отличными характеристиками пропускания в дальнем инфракрасном диапазоне».

Новый метод позволяет Panasonic поставлять ряд линз, включая дифракционные линзы, первые в мире высокогерметичные линзы, интегрированные в оправу без использования клея. Используя эту технологию, компания сможет внести свой вклад в распространение сенсорных модулей дальнего инфракрасного диапазона с улучшенными характеристиками. Это будет сделано за счёт массового производства высококачественных, но при этом недорогих асферических линз.

Новая технология позволяет поставлять халькогенидные линзы, как асферические, так и дифракционные, нескольких размеров, от φ3 мм до φ40 мм. Отсутствие клея позволит производить линзы, встроенные в оправу, без риска загазованности.

Кроме того, край объектива защищён, что повышает точность установки на оправу объектива. И последнее: технология позволяет разрабатывать высокогерметичные линзы бочкообразного типа.

Panasonic в настоящее время принимает заказы на прототипы, планируя скоро начать продажи высокопроизводительных и недорогих асферических линз для дальнего инфракрасного диапазона.