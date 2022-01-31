Intel планирует выпускать миллионы видеокарт Arc ежегодно

Вице-президент и глава подразделения графических процессоров Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) ответил на адресованное компании открытое письмо издания PC Gamer, в котором электронного гиганта попросили найти решение проблемы с неадекватными ценами на видеокарты.

Упомянутый автором открытого письма «кошмарный кризис GPU» перевернул весь рынок графики с ног на голову: геймеры лишились возможности покупать видеокарты по приемлемым ценам. Причиной тому стали сразу несколько факторов, в том числе дефицит полупроводниковых компонентов, растущие (главным образом) цены на криптовалюты, а также миллионы людей, до сих пор вынужденных работать на удалёнке.

Проблеме никак не меньше года: видеокарты присутствуют в розничных сетях, но продаются по ценам на грани абсурда. Ситуация выправляется, но пока незначительно, и способствуют тому периодические проседания криптовалютных котировок, запланированный переход блокчейна Ethereum на модель Proof-of-Stake, а также бюджетные видеокарты, которые недавно выпустили NVIDIA и AMD.