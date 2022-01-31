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Intel планирует выпускать миллионы видеокарт Arc ежегодно
12:47 31.01.2022 |
Вице-президент и глава подразделения графических процессоров Intel Раджа Кодури (Raja Koduri) ответил на адресованное компании открытое письмо издания PC Gamer, в котором электронного гиганта попросили найти решение проблемы с неадекватными ценами на видеокарты.
Упомянутый автором открытого письма «кошмарный кризис GPU» перевернул весь рынок графики с ног на голову: геймеры лишились возможности покупать видеокарты по приемлемым ценам. Причиной тому стали сразу несколько факторов, в том числе дефицит полупроводниковых компонентов, растущие (главным образом) цены на криптовалюты, а также миллионы людей, до сих пор вынужденных работать на удалёнке.
Проблеме никак не меньше года: видеокарты присутствуют в розничных сетях, но продаются по ценам на грани абсурда. Ситуация выправляется, но пока незначительно, и способствуют тому периодические проседания криптовалютных котировок, запланированный переход блокчейна Ethereum на модель Proof-of-Stake, а также бюджетные видеокарты, которые недавно выпустили NVIDIA и AMD.
Третьим игроком на рынке видеокарт обещает стать Intel, которая подготовила собственные дискретные видеокарты и даже пообещала выпустить их на рынок уже в первом квартале, но так и не уточнила, когда именно они появятся в рознице. Авторов издания поспешил успокоить вице-президент Intel Раджа Кодури, который обратился к PC Gamer в твиттере и сообщил, что графическое подразделение компании в настоящий момент занимается решением проблемы, изыскивая возможности поставлять миллионы видеокарт Arc ежегодно. Производители графики каждый квартал отгружают миллионы графических процессоров, и ещё несколько миллионов единиц продукции Intel в год действительно способны положительно повлиять на мировой рынок.
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