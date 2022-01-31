Представлена игровая консоль MSI с AMD Ryzen 7 5700G и поддержкой 3 мониторов

Компания Micro Star International (MSI) официально анонсировала новую игровую консоль MAG Trident S, которая оснащена гибридным процессором (APU) производства AMD.

Известный тайваньский производитель электроники опубликовал первое изображение новой консоли, а также поделился некоторыми характеристиками устройства. Консоль MAG Trident S будет построена на базе восьмиядерного процесса AMD Ryzen 7 5700G.

Консоль будет довольно компактной, а её объём составит всего 2,6 л. На передней панели хорошо видны разъёмы USB-A и USB-C, а также разъёмы для подключения наушников и микрофона. Ещё одна примечательная функция включает поддержку до 3 мониторов одновременно.

Консоль не будет иметь дискретной видеокарты, но при этом сможет без проблем воспроизводить популярные онлайновые игры, включая CS: GO, Valorant, DOTA 2 и другие. А полноценные ААА-игры, как пишет производитель, можно будет запускать через сервисы потоковой трансляции игр. Также покупателям будут доступны фирменные геймпады, подсмотренные у Xbox.

Цена и дата выхода пока не объявлены.