Microsoft отразила DDoS-атаку рекордной мощности

Microsoft сообщила о сдерживании самой мощной на сегодняшний день DDoS-атаки на пользователей облачной платформы Azure. Согласно отчету корпорации, мощность DDoS-атаки составила 3,47 терабит в секунду (Tbps).

DDoS-атаку, совершенную в ноябре 2021 года, в Microsoft Azure назвали мощнейшей в истории интернета. Как сообщается, для организации DDoS были задействованы более 10 тысяч источников из десятков стран. В их числе - США, Китай, Южная Корея и Россия.

Векторами атаки стали насыщение полосы пропускания UDP-пакетами на порт 80 с использованием протокола обнаружения служб (SSDP), упрощённого протокола доступа к каталогам (CLDAP), системы доменных имен (DNS) и протокола сетевого времени (NTP).

Всего в 2021 году компания отразила 611 657 уникальных кибератак: 251 944 в первом полугодии и на 40% больше - 359 713 - во втором. Наибольшее количество инцидентов пришлось на 10 мая и 10 августа - 2043 и 4296, соответственно.