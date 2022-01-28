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Intel уступила лидерство Samsung по продажам полупроводников в 2021 года, а AMD сильнее других увеличила выручку
16:14 28.01.2022 |
Компания Counterpoint Technology Market Research обнародовала результаты исследования мирового рынка полупроводниковой продукции по итогам 2021 года. Отрасль претерпела значительные изменения. Несмотря на дефицит, компании нарастили выручку, а некоторые очень даже значительно.
Отгрузки в денежном выражении достигли $554,1 млрд. Это на 19,1 % больше по сравнению с результатом за 2020 год, когда поставки полупроводниковых изделий в денежном выражении составили $465,4 млрд.
Значительное влияние на рынок оказал глобальный дефицит электронных компонентов. Кроме того, нарушена работа логистических цепочек. Наибольшую положительную динамику показали поставщики памяти, мобильных процессоров и графических ускорителей.
На первое место в рейтинге ведущих поставщиков вышел южнокорейский гигант Samsung с выручкой в размере $81,3 млрд. За год прирост составил 30,5 %. Компания выиграла благодаря хорошему спросу на чипы оперативной памяти DRAM и флеш-памяти NAND.
Ранее лидировавшая корпорация Intel теперь находится на втором месте с выручкой около $79,0 млрд - за год она выросла всего на 1,5 %. «Бронза» досталась ещё одному производителю памяти SK hynix - $37,1 млрд. Далее следуют Micron ($30,0 млрд) и Qualcomm ($29,2 млрд).
Отдельно отметим, что компания AMD ворвалась в 10-ку крупнейших поставщиков, поднявшись за год сразу на четыре позиции. Она также показалась наибольший прирост выручки - за год она выросла на 66 % до $16,2 млрд. Также более чем на 60 % выросли NVIDIA и MediaTek.
Суммарная годовая выручка пятнадцати ведущих поставщиков полупроводниковой продукции, перечень которых представлен выше, составила $421,5 млрд.
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