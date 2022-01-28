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Квантовое превосходство китайского квантового компьютера тоже оказалось мифом
14:16 28.01.2022 |
Миф о достижении квантового превосходства современными квантовыми системами рушится на глазах во всех частях света. Ранее о достижении квантового превосходства сообщила Google и была посрамлена китайскими учёными, а сегодня миф о квантовом превосходстве китайского квантового компьютера разрушила компания Hewlett Packard с группой учёных. Оптимизация классических алгоритмов может решить задачу за 73 дня вместо прогнозируемых китайцами 600 млн лет.
Напомним, в ноябре 2020 года физики из шанхайского Китайского университета науки и технологий (USTC) на собственном квантовом компьютере Jzhāng реализовали эксперимент по отбору проб гауссовских бозонов (Gaussian Boson Sampling). Квантовая система Jzhāng за 200 секунд отобрала 76 фотонов, тогда как классическому суперкомпьютеру на это потребовались бы миллионы и даже миллиарды лет.
Задача по отбору проб гауссовских бозонов считается классической узкой задачей для определения квантового превосходства над классическими компьютерами. Специалисты HPE вместе с учёными Бристольского университета и Имперского колледжа Лондона взялись доказать, что современные суперкомпьютеры способны справиться со специфическими квантовыми задачами.
Оптимизировав алгоритм для запуска на суперкомпьютере GW4 Isambard и другом суперкомпьютере HPE, который был использован в качестве тестовой системы, исследователи пришли к выводу, что система Fujitsu Fugaku на процессорах с архитектурой Arm могла бы решить задачу по отбору проб гауссовских бозонов за 73 дня вместо ожидаемых 600 млн лет, как считали китайские экспериментаторы. Классические компьютеры рано сбрасывать со счетов, уверены в компании HPE, они вполне подходят даже для решения квантовых задач. Также подобные эксперименты позволяют найти настоящие квантовые задачи, которые окажутся не по плечу классическим компьютерам. Разрушая мифы, учёные приблизятся к кругу настоящих проблем.
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