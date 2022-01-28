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35 американских штатов поддержали Epic Games в борьбе с Apple
13:48 28.01.2022 |
Генеральные прокуроры 34 американских штатов и столичного округа Колумбия подали судебный иск, заявив, что решение судьи Ивонн Гонсалес-Роджерс (Yvonne Gonzalez Rogers), согласно которому доминирование Apple на рынке мобильных приложений не является монополией, основывалось на ошибочном анализе ситуации и подлежит отмене.
Вынесенное в сентябре решение судьи практически не повлияло на бизнес-модель Apple, в которой, по некоторым данным, усматриваются признаки монополии. Противостоящая Apple в данном судебном разбирательстве компания Epic Games также заручилась поддержкой авторитетных учёных (38 профессоров права, экономики и бизнеса), организаций по защите прав потребителей и защиты «кибергражданских» свобод, а также корпорации Microsoft. Тезис об ошибочности судебного решения выдвинул даже американский Минюст, впрочем, не примкнув ни к одной из сторон по делу.
По итогам окончившихся в мае судебных слушаний окружной судья Гонсалес-Роджерс по большей части встала на сторону Apple. Она отклонила обвинения Epic в том, что App Store представляет собой монополию, отвергла заявления о потребности в сторонних магазинах приложений и не предписала Apple снизить комиссии (до 30 %), которые взимаются при каждой транзакции в приложениях. В новом иске говорится, что решение судьи Гонсалес-Роджерс не согласуется с действующим антимонопольным законодательством, и при вынесении данного решения не были учтены препятствующие добросовестной конкуренции действия Apple.
Напомним, в августе 2020 года Epic попыталась организовать приём внутриигровых платежей в Fortnite своими силами, минуя платёжную систему Apple. В ответ на это Apple обвинила разработчика в нарушении правил App Store и удалила игру из магазина приложений. Та в ответ подала на оппонента в суд. Apple должна предоставить официальный отзыв на новый иск до марта. Представитель компании заявил, что в Apple настроены оптимистически, и Epic в очередной раз потерпит неудачу.
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