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NVIDIA придумала, как увеличить производительность в трассировке лучей до 20 %
10:57 28.01.2022 |
На сайте NVIDIA опубликовали исследовательский материал, в котором говорится о новой технологии Subwarp Interleaving, которая обеспечит более эффективную обработку задач, связанных с трассировкой лучей. Новое решение не сможет использоваться в актуальных видеокартах, но обещает существенные преимущества для графики следующего поколений.
В документе говорится, что одним из важнейших недостатков современных видеокарт является неравномерное распределение нагрузки при обработке задач, связанных с трассировкой лучей. Графические процессоры группируют потоки в пулы (в терминологии NVIDIA - «warp») на основе единого счётчика команд, а обработка производится по принципу SIMT (Single Instruction, Multiple Threads - одна инструкция, много потоков). В классических сценариях обработки графики это наиболее эффективный подход, однако при трассировке лучей он приводит к частичным простоям GPU из-за неравномерного распределения нагрузки.
В качестве решения проблемы NVIDIA предлагает независимый планировщик обработки потоков: когда один из пулов уже полностью обработан, но в расписании отсутствует новый активный пул, освободившийся ресурс задействуется для обработки одного из пулов, остающихся на данный момент активными. Основанная на данном принципе технология Subwarp Interleaving обещает прирост производительности от 6,3 % до 20 %. Данная технология предполагает внесение архитектурных изменений в графические процессоры, поэтому в существующих моделях GeForce RTX 30-й серии она точно не появится.
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