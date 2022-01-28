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Google Cloud решила помочь компаниям внедрять и использовать блокчейн
08:44 28.01.2022 |
Согласно последним сообщениям, Google Cloud расширяет подразделение по работе с цифровыми активами, чтобы помочь своим клиентам внедрять блокчейн-технологии. По данным CNBC, компания создаёт группу для построения бизнеса в сфере блокчейна.
Google Cloud активно нанимает сотрудников с опытом работы с блокчейном в своё подразделение по работе с цифровыми активами. Сообщается, что на данном этапе поисковый гигант пытается определиться с набором услуг на базе блокчейна, которые он сможет предложить своим клиентам.
«Есть вещи, которые мы можем сделать, чтобы уменьшить трудности, которые возникают у некоторых клиентов в отношении оплаты облачных услуг с использованием криптовалют», - сказал Ричард Видманн (Richard Widmann) руководитель отдела цифровых активов облачного подразделения Google. По его словам, организации, занимающиеся развитием цифровых активов, в основном капитализированы криптовалютами.
В целом, Google Cloud позиционирует свою новую инициативу как способ помочь старым компаниям в модернизации своего бизнеса.
Эта новость последовала за сообщениями о том, что Google Labs сформировала новую отдельную группу, работающую над «блокчейном и другими технологиями распределённых вычислений и хранения данных следующего поколения». Кроме того, принадлежащий Google видеосервис YouTube на этой неделе заявил о своём интересе к блокчейну, NFT и Web3.
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