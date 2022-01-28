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Облачный игровой сервис NVIDIA GeForce Now стал доступен на телевизорах LG
23:37 27.01.2022 |
Приложение GeForce Now для телевизоров LG вышло из стадии бета-тестирования, заявила сегодня NVIDIA. Тестовая версия приложения для доступа к потоковому игровому сервису NVIDIA была запущена для некоторых моделей телевизоров LG в ноябре прошлого года.
Владельцы совместимых телевизоров LG (в основном модели 2021 года) уже могут загрузить приложение GeForce Now из магазина LG Content Store. В рамках запуска продукта NVIDIA предлагает бесплатную шестимесячную подписку GeForce Now Priority покупателям совместимых телевизоров, которые приобретут устройство в период с 1 февраля по 27 марта 2022 года.
Хотя ранее можно было получить доступ к GeForce Now на любом телевизоре при использовании смарт-приставки NVIDIA Shield, доступ к сервису непосредственно с самого телевизора выглядит более рациональным решением. Кроме того, это более выгодно, чем покупать вместе с телевизором ещё и не самую дешёвую приставку.
Наряду с официальным запуском приложения GeForce Now для телевизоров LG, NVIDIA объявила об улучшении функции повышения разрешения в GeForce Now. Она предназначена для того, чтобы компенсировать разницу, когда разрешение транслируемой игры, определяемое пропускной способностью сети, меньше, чем разрешение экрана телевизора. Теперь пользователям доступно три режима: «стандарт», который включён по умолчанию, «расширенный», который предлагает лучшее качество но с риском увеличения задержки, и «расширенный ИИ», который предлагает наилучшее качество, но доступен лишь на NVIDIA Shield и ПК с некоторыми видеокартами NVIDIA. Эта функция также может повысить качество изображения, когда разрешение экрана ниже, чем разрешение потоковой трансляции.
На этой неделе в библиотеке GeForce Now также появился ряд новых игр: Mortal Online 2, Daemon X Machina, Metro Exodus Enhanced Edition, Tropico 6 и Assassin's Creed III Deluxe Edition.
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