Китай разрешил AMD поглотить Xilinx, но выдвинул ряд условий

Китайский регулятор готов разрешить сделку по поглощению компанией AMD компании Xilinx, сообщает агентство Reuters. Это был последний барьер на пути AMD к поглощению разработок и продуктов Xilinx. О сделке было объявлено в октябре 2020 года. Цена вопроса составляет $35 млрд. Все страны кроме Китая ранее разрешили сделку. Китай согласился на это только сейчас, выдвинув AMD встречные условия.

Как потребовал регулятор, в течение 6 лет продукция AMD и Xilinx должна быть доступной на внутреннем рынке Китая и не создавать дискриминационное давление на клиентов, если они захотят выбрать одни продукты и откажутся от других. Также объединённая компания должна обеспечить гибкость и программируемость ПЛИС Xilinx, а также совместимость методов разработки с процессорами на базе Arm. Кроме того, объединённая компания должна убедиться, что её GPU и CPU, продаваемые в Китае, будут совместимы с продуктами на китайском рынке.

Регулятор оставляет за собой право проверять объединённую компанию доступными ему способами на предмет соблюдения выдвинутых требований. Через 6 лет объединённая компания имеет право обратиться с просьбой о пересмотре условий данного соглашения, но регулятор оставляет за собой право ничего не менять. Если AMD и Xilinx согласны с выдвинутыми условиями, то сделка будет немедленно одобрена в Китае.

Покупка компанией AMD компании Xilinx стала своеобразным ответом на более раннее поглощение компанией Intel разработчика ПЛИС компании Altera. Предполагается, что ПЛИС значительно расширят потенциал центральных процессоров, дальнейшее развитие которых тормозится приближением к технологическим барьерам производства. Новые техпроцессы больше не могут увеличивать производительность процессоров, и им необходимы новые функциональные решения. Прогресс обещает интеграция ПЛИС в состав процессоров или платформ.