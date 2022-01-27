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GeForce RTX 3050 — почти RTX 2060 всего за 250 долларов. Обзоры показали, что при рекомендованной цене это отличная карта
15:52 27.01.2022 |
Сегодня день публикации обзоров видеокарты GeForce RTX 3050, а это значит, что мы наконец-то поймём, что из себя представляет данный адаптер.
Итак, новинка Nvidia примерно сопоставима с GTX 1660 Ti/Super и примерно на 10% она отстаёт от RTX 2060. Если говорить о картах AMD, тут соответствующей по производительности карты нет. RX 5500 XT отстаёт уже примерно на 25%, а новейшая RX 6500 XT медленнее на 30%. RX 5600 XT оказывается быстрее примерно на 10%.
В абсолютном выражении в среднем в играх карта в Full HD при максимальных настройках обеспечивает почти 90 к/с, а в WQHD показатель держится на уровне заветных 60 к/с. В том же Cyberpunk 2077 речь идёт о 42 и 25 к/с соответственно. Активировать эффекты трассировки лучей также вполне возможно, но тут всё зависит от игры. Где-то производительность будет слишком низкой даже в Full HD, но в большинстве игр можно рассчитывать на 30-40 к/с и выше. При этом активации DLSS ощутимо улучшает производительность.
Что касается энергопотребления, тут карта находится на уровне той же GTX 1660 Super, с которой соперничает и по производительности. RX 6500 XT оказывается намного энергоэффективнее, потребляя почти на 50% меньше энергии.
Таким образом, при рекомендованной цене в 250 долларов с учётом поддержки трассировки лучей и DLSS новинка Nvidia выглядит отлично. Но первые цены максимально далеки от рекомендованных, да и в магазинах новинку найти пока почти невозможно.
Учитывая, что RX 6500 XT достаточно быстро дешевеет, пока окончательные выводы можно отложить. Если карта AMD продолжит дешеветь, а цены на новинку Nvidia будут находиться выше 400 долларов, то сравнивать адаптеры будет бессмысленно, так как первая будет намного привлекательнее. Если же ощутимо подешевеет и RTX 3050, тут может уже не поздоровиться новинке AMD.
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