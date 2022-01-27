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Скоро ракета SpaceX врежется в Луну. Это не было запланировано
14:02 27.01.2022 |
11 февраля 2015 года компания SpaceX отправила первую ракету Falcon 9 за пределы низкой околоземной и геостационарной орбиты. Это было более семи лет назад, и миссия увенчалась успехом. Спутник достиг точки L1, более чем в миллионе километров от Земли. Все прошло по плану, но с тех пор вторая ступень ракеты все еще путешествует в космосе.
Теперь же стало известна конечна точка пути ракеты. Информацию раскрыл инженер Билл Грей, специалист по отслеживанию космических объектов. По его расчетам, 4 марта небесное тело врежется в поверхность обратной стороны Луны со скоростью 2,58 км/с.
Ракете не хватило топлива, чтобы вернуться на Землю или двигаться в отрыве от гравитационной силы Солнца и Земли. Согласно данным, собранным Биллом Греем и его командой, данная ступень Falcon 9 весит 4 тонны. Это будет первое «непроизвольное» падение искусственного тела на поверхность Луны.
Билл Грей упомянул орбитальный аппарат NASA Lunar Reconnaissance Orbiter и индийский космический корабль Chandrayaan-2 как два низкоорбитальных спутника, способных собирать информацию об аварии. Тем не менее он считает, что вероятность того, что любое из этих двух тел будет близко к точке столкновения в нужное время, является низкой. Также вряд ли соответствующие агентства выделят средства для сжигания топлива, чтобы изменить орбиту для этого мероприятия.
Он добавил, что если бы один из спутников смог пройти близко к месту столкновения, то он мог бы «увидеть очень крутой ударный кратер и, вероятно, узнать что-то о геологии той части Луны».
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