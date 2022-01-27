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MediaTek представила процессор Kompanio 1380 для хромбуков премиум-класса
12:55 27.01.2022 |
Компания MediaTek анонсировала процессор Kompanio 1380, спроектированный специально для применения в портативных компьютерах под управлением операционной системы Chrome OS.
Изделие изготавливается на предприятии TSMC по 6-нанометровой технологии. Основу составляют восемь вычислительных ядер: это квартеты Arm Cortex-A78 и Arm Cortex-A55 с тактовой частотой до 3,0 и 2,0 ГГц соответственно.
В состав графической подсистемы входит ускоритель Arm Mali-G57 MC5. Поддерживается работа с дисплеями с разрешением 2520 × 1080 (Full HD+), 2560 × 1600 (2.5K) и 3840 × 2160 (4K) пикселей. Возможно использование камер в конфигурации 16 + 16 млн пикселей.
Изделие содержит адаптеры беспроводной связи Bluetooth и Wi-Fi 6 (802.11a/b/g/n/ac/ax) с частотными диапазонами 2,4 и 5 ГГц, приёмник навигационных систем GPS/ГЛОНАСС/BeiDou/Galileo и акселератор искусственного интеллекта MediaTek APU 3.0.
Поддерживаются флеш-накопители eMMC, UFS и NVMe, а также оперативная память LPDDR4X с частотой до 2133 МГц.
Процессор MediaTek Kompanio 1380 будет применяться в хромбуках премиум-класса. Одним из первых устройств на этой платформе станет Acer Chromebook Spin 513.
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