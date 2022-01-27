Android-игры наконец пришли в Windows: их уже можно скачивать на ПК прямо из Google Play

Google официально начал период бета-тестирования функции, которая позволяет скачивать игры из магазина Google Play на ПК с Windows. Пользователи из определенных регионов уже могут опробовать кроссплатформенную игру.

Google не сообщает ничего конкретного о том, как компания планирует поддерживать кроссплатформенную игру, за исключением того, что для этого потребуется установить приложение, созданное Google, на ПК. У некоторых в настольной версии Google Play появилась кнопка «Загрузить в Windows», и при нажатии на нее загружается исполняемый файл для Windows.

Ранее было обещано, что «игроки смогут начать с того места, на котором они остановились», на смартфонах, планшетах, Chromebook и других платформах. То есть можно сохраниться на одной платформе и продолжить играть на другой.

Первоначальная бета-версия была ограничена Южной Кореей, Гонконгом и Тайванем, но пользователи за пределами этих регионов подтверждают, что также могут опробовать функциональность. Похоже, что процесс тестирования продвигается довольно быстро, поэтому скоро вы сможете играть в свои любимые игры для Android и на ПК.

Google уже попросила разработчиков игр оптимизировать свои игры для работы с клавиатурой и мышью, а не только с сенсорным управлением.