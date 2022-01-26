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Глава Logitech считает, что в этом году дефицит микросхем устранить не получится
09:32 26.01.2022 |
В компании Logitech ожидают, что глобальная нехватка интегральных микросхем сохранится в течение 2022 года. Об этом агентству Reuters сегодня заявил генеральный директор компании Брэкен Даррелл (Bracken Darrell).
«Я думаю, что какое-то время он {дефицит} будет сохраняться, - сказал Даррелл. - Я думаю, что к концу этого календарного года он будет не таким серьезным, но все еще будет ощущаться».
По словам генерального директора Logitech, компания, которая производит клавиатуры и другие периферийные устройства, могла бы увеличить продажи, если бы у нее была возможность получить все компоненты в необходимых количествах. Напомним, в опубликованном сегодня отчете сказано, что продажи продукции Logitech в прошлом квартале составили 1,63 млрд долларов. Итогом квартала стала чистая прибыль 210 млн долларов.
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