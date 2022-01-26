Google представила Topics API — новый инструмент для таргетинга рекламы, более конфиденциальный, чем cookie

Компания Google заявила об отказе от внедрения технологии Federated Learning of Cohorts, которая должна была прийти на смену сторонним файлам cookie в браузере Chrome. Вместе этого технологический гигант задействует систему Topics API, на основе которой будет строиться таргетированная реклама в будущем.

С помощью Topics API будут определяться интересующие пользователя браузера темы, для чего применяется анализ активности при просмотре веб-контента. Браузер сможет узнавать о предпочтениях через историю посещений, которая будет храниться в течение трёх недель и использоваться для определения интересующих пользователя тематик.

Каждому посещённому сайту браузер будет присваивать определённую тематику в соответствии с направленностью размещаемого на том или ином ресурсе контентом. В настоящее время алгоритм уже имеет в арсенале около 350 тематик, хотя конечная цель разработчиков заключается в создании от «нескольких сотен до нескольких тысяч» тематик, за счёт чего интересы пользователя будут определяться более точно. Отмечается, что все данные будут храниться на пользовательских устройствах без передачи на какие-либо удалённые серверы. В компании считают, что такой подход является более конфиденциальным по сравнению с использованием сторонних файлов cookie для сбора данных о пользовательской активности.





Когда пользователь посещает какой-либо сайт, Topics API «покажет» ресурсу и его рекламным партнёрам три интересующих его темы, сформированные на основе истории просмотров за последние три недели. Также отмечаются, что у пользователей будет возможность просматривать и редактировать свои темы в настройках браузера. Google планирует выпустить пробную версию Topics API для разработчиков, но, когда это будет сделано, пока неизвестно.