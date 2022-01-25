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Насколько мощным является самый быстрый в мире суперкомпьютер: новые детали об AI Research SuperCluster
11:22 25.01.2022 |
Компания Meta официально сообщила о создании AI Research SuperCluster (RSC), суперкомпьютера с искусственным интеллектом, который, по словам компании, является одним из самых быстрых в мире. Как только компьютер будет полностью построен в середине 2022 года, он займет позицию самого быстрого суперкомпьютера с искусственным интеллектом в мире.
Теперь же появились новые детали о производительности AI Research SuperCluster, который в настоящее время уже запущен и работает. После завершения второго этапа строительства RSC суперкомпьютер будет способен выполнять вычисления смешанной точности со скоростью 5 экзафлопс: это в два раза мощнее распределённой вычислительной сети Folding@home.
"Наши исследователи смогут обучать самые большие модели, необходимые для разработки передового ИИ для компьютерного зрения, обработки естественного языка, распознавания речи и многого другого. Мы надеемся, что RSC поможет нам создать совершенно новые системы искусственного интеллекта, которые могут, например, обеспечивать голосовой перевод в реальном времени для больших групп людей, говорящих на разных языках, чтобы они могли беспрепятственно сотрудничать в исследовательском проекте или играть в игру с дополненной реальностью вместе."
Meta
Мета надеется, что способность RSC обучать все более сложные и адаптируемые модели выведет технологию ИИ на новый уровень: «В начале 2020 года мы решили, что лучший способ ускорить прогресс - это спроектировать новую вычислительную инфраструктуру с чистого листа, чтобы воспользоваться преимуществами новых графических процессоров и технологий сетевой фабрики. Мы хотели, чтобы эта инфраструктура могла обучать модели с более чем триллионом параметров на наборах данных размером до эксабайта (это примерно 36 000 лет высококачественного видео)».
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