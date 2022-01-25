Финансовые новости
- |
- 25.01.22
- |
- 13:04
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении
09:00 25.01.2022 |
Новый иск против Google был подан в понедельник четырьмя генеральными прокурорами во главе с генеральным прокурором округа Колумбия Карлом А. Расином (Karl A. Racine), в котором утверждается, что Google делает «почти невозможным» прекращение отслеживания местоположения пользователей, несмотря на способность пользователей контролировать информацию о конфиденциальности через настройки учетной записи Google.
Ожидается, что иск будет подан в Техасе, Вашингтоне, Индиане и округе Колумбия. В нём утверждается, что Google использует «темные паттерны» - имея в виду тактику, которая может тонко повлиять на поведение потребителя в пользу бизнеса, используя собранные данные о местоположении. В иске также утверждается, что Google разработала свои продукты, чтобы подтолкнуть или заставить пользователей непреднамеренно предоставить больше данных о местоположении, утверждая, что это нарушает различные законы штата и округа Колумбия о защите прав потребителей.
Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда (José Castañeda) сделал заявление The Washington Post в ответ на поступающий иск: «Генеральные прокуроры возбуждают дело, основанное на неточных утверждениях и устаревших утверждениях о наших настройках. Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежный контроль данных о местоположении. Мы будем активно защищаться и исправим ситуацию».
Еще в 2018 году округ Колумбия начал расследование практики сбора данных о местоположении Google после того, как расследование показало, что Google продолжал собирать данные о местоположении даже после того, как настройка была отключена.
В течение 2019 года Google представила средства контроля конфиденциальности, такие как автоматическое удаление вашего местоположения и истории поиска, а также встроенные режимы инкогнито для приложений Google Search и Maps.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Надо просто перестать успокаивать: Что не так с последними обращениями Зеленского
ТОП-НОВОСТИ
|Киев выполнил требование РФ для возобновления встреч «Нормандии» на уровне советников
|Мураев вместо вторжения. О чем на самом деле Британия и США предупредили Зеленского
|Порошенко не будет давать показаний следствию - адвокаты
|Президент Еврокомиссии объявила о новом пакете финпомощи Украине
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Насколько мощным является самый быстрый в мире суперкомпьютер: новые детали об AI Research SuperCluster
|Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении
|Porsche Cayenne обзавелся «платиновой» версией
|Японский оператор вертолётов купит 50 китайских беспилотных аэротакси EHang EH216
|Hyundai улучшит батареи электрокаров с помощью квантовых вычислений
|Honda: водород вряд ли получит широкое распространение в легковых автомобилях
Это интересно
|Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями
|Бывшие инженеры SpaceX открыли стартап Parallel Systems для разработки электрических железнодорожных грузовиков
|Google Analytics объявлен незаконным в ЕС
|Google наняла бывшего топ-менеджера PayPal для перезапуска платежного подразделения
|Илон Маск намерен заняться разработкой общего искусственного интеллекта
|Toyota показала сверхроскошную версию новой Tundra
|Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов