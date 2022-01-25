Google будут судить за обман клиентов по поводу данных об их местонахождении

Новый иск против Google был подан в понедельник четырьмя генеральными прокурорами во главе с генеральным прокурором округа Колумбия Карлом А. Расином (Karl A. Racine), в котором утверждается, что Google делает «почти невозможным» прекращение отслеживания местоположения пользователей, несмотря на способность пользователей контролировать информацию о конфиденциальности через настройки учетной записи Google.

Ожидается, что иск будет подан в Техасе, Вашингтоне, Индиане и округе Колумбия. В нём утверждается, что Google использует «темные паттерны» - имея в виду тактику, которая может тонко повлиять на поведение потребителя в пользу бизнеса, используя собранные данные о местоположении. В иске также утверждается, что Google разработала свои продукты, чтобы подтолкнуть или заставить пользователей непреднамеренно предоставить больше данных о местоположении, утверждая, что это нарушает различные законы штата и округа Колумбия о защите прав потребителей.

Пресс-секретарь Google Хосе Кастанеда (José Castañeda) сделал заявление The Washington Post в ответ на поступающий иск: «Генеральные прокуроры возбуждают дело, основанное на неточных утверждениях и устаревших утверждениях о наших настройках. Мы всегда встраивали функции конфиденциальности в наши продукты и обеспечивали надежный контроль данных о местоположении. Мы будем активно защищаться и исправим ситуацию».

Еще в 2018 году округ Колумбия начал расследование практики сбора данных о местоположении Google после того, как расследование показало, что Google продолжал собирать данные о местоположении даже после того, как настройка была отключена.

В течение 2019 года Google представила средства контроля конфиденциальности, такие как автоматическое удаление вашего местоположения и истории поиска, а также встроенные режимы инкогнито для приложений Google Search и Maps.