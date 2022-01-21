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MediaTek первой показала в работе технологию Wi-Fi 7
09:22 21.01.2022 |
Компания MediaTek организовала первую в мире демонстрацию технологии Wi-Fi 7, чтобы показать возможности своих будущих решений семейства Filogic с поддержкой Wi-Fi 7 ключевым заказчикам и коллегам по отрасли. Отметим, что MediaTek участвует в разработке стандарта Wi-Fi 7 с самого начала.
По словам компании MediaTek, ей удалось показать, что Filogic с поддержкой Wi-Fi 7 может достичь максимальной скорости, определённой IEEE 802.11be. Кроме того, была продемонстрирована технология многоканальной работы (MLO). Эта технология объединяет несколько каналов в разных диапазонах частот одновременно, чтобы показать, как сетевой трафик может по-прежнему беспрепятственно передаваться, даже если в диапазонах есть помехи или перегрузки. Технология MLO будет иметь решающее значение для обеспечения более быстрой и надёжной потоковой передачи видео, игр и всего остального, что требует постоянной, устойчивой пропускной способности в режиме реального времени.
Считается, что повышение разрешения потокового видео и игры в виртуальной реальности стимулируют спрос на Wi-Fi 6, Wi-Fi 6E и Wi-Fi 7.
Стандарт Wi-Fi 7 уникален тем, что предлагает совершенно новые возможности во всех доступных диапазонах для использования Wi-Fi, включая 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Используя каналы шириной 320 МГц и технологию квадратурной амплитудной модуляции (QAM) 4K, Wi-Fi 7 будет обеспечивать в 2,4 раза более высокую скорость, чем Wi-Fi 6, даже при том же количестве антенн. Ожидается, что устройства с поддержкой Wi-Fi 7 появятся на рынке в 2023 году.
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