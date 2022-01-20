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Facebook и Instagram рассматривают возможность выпуска и продажи NFT пользователями
16:37 20.01.2022 |
Как сообщило издание Financial Times, компания Meta рассматривает возможность запустить маркетплейс по работе с NFT-токенами на принадлежащих ей платформах Facebook и Instagram. Пользователи этих сайтов получат возможность размещать токены в своих профилях, кроме того, сейчас ведётся работа над прототипом системы, позволяющей производить их выпуск.
Согласно источникам, проект находится на ранней стадии, и до публичного релиза многое может измениться. Тем не менее, компания проявляет интерес к рынку цифровых активов, который по итогам прошлого года достиг отметки в $40 млрд. Критики называют данный сектор «спекулятивным пузырём», который подпитывается мошенниками и рыночными манипуляциями. Ключевым игроком на рынке NFT является площадка OpenSea, которая взимает комиссию 2,5 % от каждой продажи, и только за последний месяц компания привлекла $300 млн инвестиций при рыночной оценке $13 млрд, хотя полугодом ранее это были соответственно $100 млн и $1,5 млрд.
В прошлом году глава Meta Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) говорил, что в метавселенной NFT-токены смогут использоваться для работы рынка цифровых товаров. Компания может оказать поддержку художникам, стремящимся монетизировать своё творчество, хотя сейчас на рынке NFT доминируют коллекции вроде CryptoPunk и Bored Ape Yacht Club. В прошлом году глава Instagram Адам Моссери (Adam Mosseri) заявил, что платформа «активно изучает NFT», но подробностей не раскрыл. Однако источники Financial Times утверждают, что уже сейчас соцсеть тестирует функции для демонстрации пользовательских NFT-токенов. Сообщается также, что частью проекта станет запущенный в минувшем октябре в качестве пилота криптокошелёк Facebook Novi.
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