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Китайская Tencent начала сканировать лица, не давая детям получить доступ к играм со «взрослых» аккаунтов
14:06 19.01.2022 |
Техногигант Tencent, занимающий огромную долю игрового рынка КНР, приступил к сканированию лиц китайских детей - эта мера будет обязательной для доступа к игровой платформе компании, по крайней мере временно. Местные поставщики игрового контента активно ограничивают доступ несовершеннолетним на период каникул.
Игровое подразделение компании - Tencent Games, сообщило в социальной сети Weibo, что учащиеся начальной школы в период зимних каникул с 17 января по 15 февраля смогут проводить за играми не более одного часа ежедневно.
Не все пользователи сервиса Tencent Gaming обязаны авторизоваться с помощью распознавания лиц - это будет обязательно для аккаунтов, которые, по предположению владельцев платформы, управляются несовершеннолетними. Сканирование лиц будет обязательным при попытках войти в аккаунт или приобрести игровые валюты. Точный алгоритм определения необходимости проверки неизвестен. Известно, что будут проверяться аккаунты, активные на нескольких устройствах одновременно. Также проверку будут проходить аккаунты пользователей старше 55 лет, начавших играть в популярные среди молодёжи игры - при попытке авторизоваться ночью.
Китайские регуляторы требуют, чтобы пользователи подтверждали личность до регистрации игрового аккаунта. В прошлом августе в КНР объявили о жёстких ограничениях на количество времени, доступного для проведения в играх подростками.
Инициатива Tencent фактически усиливает ограничения - те, кто откажутся от сканирования лиц, лишатся доступа к играм. Компания сообщила, что готова принять и другие меры для обеспечения ограничений, вводимых на время каникул. В частности, рекомендуется, чтобы родители на своих аккаунтах активировали «молодёжный режим», ограничивающий доступ к определённым функциям и контенту. Дополнительно родители могут войти в базу Tencent и посмотреть, кто недавно участвовал в играх от их имени.
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