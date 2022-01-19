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В AnTuTu теперь есть тест батареи и зарядки
11:28 19.01.2022 |
Разработчики AnTuTu, известного приложение для тестирования производительности мобильных устройств, выпустили новую версию, добавив тест, связанный с батареей и зарядкой.
В последней версии AnTuTu V9.2.7 в главном меню появился раздел Battery Test: Wear Level Test. Чтобы обеспечить точность результатов теста на потерю заряда батареи, необходимо соблюдать следующие условия:
* Начните тест, когда уровень заряда будет меньше 30%, и подождите, пока мощность не будет полной
* Старайтесь использовать оригинальное зарядное устройство для тестирования и не используйте USB-порт компьютеров и других устройств
* Включите в настройках функцию контроля температуры, чтобы следить за состоянием зарядки в режиме реального времени (ее можно отключить после проверки)
* Заблокируйте приложение AnTuTu во время теста, чтобы гарантировать, что тест не будет прерван
Кроме того, на время теста рекомендуется закрыть все энергоемкие приложения, работающие в фоновом режиме. Старайтесь держать экран выключенным на протяжении всего процесса. После завершения теста у вас будет доступ к множеству информации, такой как пиковая мощность, максимальная температура, изменение мощности зарядки, время зарядки, информация о батарее и т. д. Эта информация отображается в очень простой и интуитивно понятной форме.
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