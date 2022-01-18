Intel тоже хочет свой продукт для майнинга Bitcoin. Компания готовит ASIC Bonanza Mine

В то время как Nvidia и AMD создают специализированные версии игровых видеокарт для майнинга криптовалюты, Intel, как сообщается, намерена выпустить собственную ASIC для тех же целей.

Это не слух, а данные касательно грядущей конференции ISSCC. Источник утверждает, что на неё Intel покажет Bonanza Mine - сверхнизковольтную энергоэффективную ASIC для майнинга биткойнов.

Собственно, ещё в декабре Раджа Кодури (Raja Koduri) заявил, что Intel работает над неким специализированным решением для добычи криптовалюты, просто было мнение, что, как и AMD с Nvidia, компания может просто адаптировать для этих целей игровые видеокарты.

Повлияет ли продукт Intel каким-то глобальным образом на рынок майнинга, пока сказать сложно. Всё будет зависеть от производительности, цены, энергоэффективности и доступности. Как минимум геймеры должны радоваться тому, что обычные GPU компания Intel для майнинга использовать не будет.