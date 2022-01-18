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Информация об агентстве
Microsoft покупает Activision Blizzard за 68,7 миллиарда долларов. Это крупнейшая сделка в индустрии видеоигр
16:03 18.01.2022 |
Microsoft Corp. сообщила о планах купить компанию Activision Blizzard, одного из крупнейших разработчиков видеоигр в мире.
Как говорится в совместном пресс-релизе компаний, Microsoft заплатит $95 за акцию Activision, что примерно на 45,3% выше котировок на закрытие торгов в прошлую пятницу. Сумма сделки оценивается в $68,7 млрд с учетом средств на балансе компании.
Activision Blizzard и принадлежащие ей студии известны разработкой серий игр Call of Duty, Warcraft, Diablo, Candy Crush и Overwatch. В эти игры играют около 400 млн человек в 190 странах. После завершения сделки Microsoft станет третьей по размеру выручки компанией в игровом секторе после китайской Tencent и японской Sony, говорится в пресс-релизе.
Гендиректор Activision Бобби Котик останется во главе компании и будет подчиняться руководителю геймингового направления Microsoft Филу Спенсеру.
Ожидается, что сделка будет закрыта в течение 2023 финансового года после получения одобрений акционеров Activision и регуляторов. Сделку уже одобрили советы директоров обеих компаний.
Акции Microsoft дешевеют на 1,7% на предварительных торгах во вторник. Цена бумаг
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