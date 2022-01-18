Twitter расширит свою функцию, позволяющую пользователям отмечать фейки

Компания Twitter сообщила о расширении своей тестовой функции, позволяющей пользователям помечать фейковый контент, на Бразилию, Испанию и Филиппины, пишет Reuters.

Пилотная версия функции впервые была представлена в августе прошлого года в рамках борьбы Twitter с дезинформацией на своей платформе. Первыми с ней ознакомились пользователи в США, Австралии и Южной Корее.

С момента запуска функции Twitter получила порядка 3 млн сообщений от пользователей, отметивших твиты, которые, по их мнению, нарушают правила пользования платформой.

В прошлом году компания также запустила программу Birdwatch, в рамках которой пользователи могут делать сопроводительные заметки и предоставлять дополнительный контекст к фейковым твитам, но эти заметки и комментарии хранятся на другом сайте. В Twitter считают, что такой подход поможет оперативно реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации путем добавления данных, которым люди доверяют и считают ценными.