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Twitter расширит свою функцию, позволяющую пользователям отмечать фейки
12:44 18.01.2022 |
Компания Twitter сообщила о расширении своей тестовой функции, позволяющей пользователям помечать фейковый контент, на Бразилию, Испанию и Филиппины, пишет Reuters.
Пилотная версия функции впервые была представлена в августе прошлого года в рамках борьбы Twitter с дезинформацией на своей платформе. Первыми с ней ознакомились пользователи в США, Австралии и Южной Корее.
С момента запуска функции Twitter получила порядка 3 млн сообщений от пользователей, отметивших твиты, которые, по их мнению, нарушают правила пользования платформой.
В прошлом году компания также запустила программу Birdwatch, в рамках которой пользователи могут делать сопроводительные заметки и предоставлять дополнительный контекст к фейковым твитам, но эти заметки и комментарии хранятся на другом сайте. В Twitter считают, что такой подход поможет оперативно реагировать на распространение вводящей в заблуждение информации путем добавления данных, которым люди доверяют и считают ценными.
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