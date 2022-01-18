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Подрядчик Dell, Apple и Amazon остановил производство на Тайване из-за нового витка пандемии
08:53 18.01.2022 |
Компания Compal Electronics, выпускающая продукцию по заказам техногигантов вроде Dell, Apple и Amazon, останавливает работу завода на севере Тайваня, пока на неделю - у нескольких рабочих выявлен COVID-19: по острову стремительно распространяется чрезвычайно заразный вариант «омикрон».
Compal Electronics является вторым по величине контрактным производителем ноутбуков в мире. В компании заявили, что решение об остановке завода на Тайване было принято, как только новый вариант коронавируса выявили у трёх рабочих. Сообщается, что производитель организовал тесты всех 1800 сотрудников и представителей поставщиков, недавно посещавших завод. Утверждается, что недельный простой незначительно скажется на годовой прибыли - менее чем на 0,1 %. В 2021 году денежные поступления Compal составили $44,6 млрд. В компании намерены оценить ситуацию и использовать производственные мощности в странах вроде Вьетнама для поддержки производства на необходимом уровне, если это понадобится.
Впервые за несколько месяцев крупный производитель электроники полностью останавливает производство на Тайване из-за риска распространения COVID. При этом в последние недели на острове наблюдается вспышка распространения инфекции, эпицентром которой стал Таоюань.
Город является штаб-квартирой многих компаний мирового масштаба, включая крупнейшего в мире производителя печатных плат Unimicron, крупнейшего контрактного производителя ноутбуков Quanta Computer. Кроме того, населённый пункт расположен недалеко от полупроводникового хаба Синьчжу, в котором расположены штаб-квартиры TSMC и United Microelectronics, и действуют крупные производственные площадки.
Compal является ключевым производителем iPad и Apple Watch, смартфонов Google Pixel и умных колонок Amazon Echo. Одним из крупнейших клиентов завода в Таоюане является Dell, заказывающая преимущественно ноутбуки, хотя на этой площадке в небольших количествах также выпускаются устройства Интернета вещей и промышленные компьютеры.
Крупнейший контрактный производитель электроники - компания Foxconn сообщила, что уже ввела превентивные меры против распространения COVID на своих заводах в Таоюане с первой недели января, включая прекращение перемещений сотрудников между разными заводами. Также запрещены визиты посторонних, закрыты тренировочные залы.
Quanta Computer, у которой в Таоюане находится штаб-квартира и тысячи рабочих, тоже прибегла к строгим ограничительным мерам. Помимо приостановки производства, закрывается доступ во все общественные места, прекращаются визиты посторонних и вводится общение по большинству вопросов с использованием каналов видеосвязи.
По данным на 16 января полностью вакцинированы от COVID-19 72,3 % всех жителей Тайваня, 80,7 % получили как минимум одну дозу вакцины. Около 7 % уже получили третью дозу в качестве «бустера». Всего с начала пандемии на Тайване зарегистрированы 17 885 случаев заражения и 851 смерть от COVID-19.
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