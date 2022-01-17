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TSMC и MediaTek в этом году собираются нанять не менее 10 тысяч инженеров
14:51 17.01.2022 |
На уходящей неделе руководство TSMC заявило, что в текущем году увеличит капитальные затраты с $30 до $40 млрд минимум, а верхняя планка установлена на отметке $44 млрд. Освоение новых технологий потребует новых кадров, да и трудиться на вновь создаваемых предприятиях кто-то должен. Штат инженерных специалистов TSMC в этом году увеличит на 8000 человек, MediaTek собирается нанять 2000 специалистов.
Об этом сообщает японское издание Nikkei Asian Review со ссылкой на информированные источники. В прошлом году TSMC наняла около 8000 человек, так что для неё планы по найму этого года обеспечат сохранение прежних темпов увеличения численности персонала. Сейчас у TSMC около 60 тысяч сотрудников по всему миру, хотя основная часть кадрового ресурса сосредоточена на Тайване.
Представители компании на квартальной отчётной конференции дали понять, что по мере появления новых предприятий в США и Японии упор будет делаться на подбор местных кадров - это касается как сферы производства, так и разработки. Попутно было отмечено, что достигших почтенного возраста руководителей TSMC никто насильно отправлять в отставку не собирается, и они будут оставаться у руля так долго, как позволят силы.
В случае с тайваньской компанией MediaTek, занимающейся разработкой мобильных процессоров, штат инженерных специалистов в этом году должен быть увеличен на 2000 человек. В прошлом компания наняла примерно столько же, а всего на благо MediaTek трудятся 19 300 человек. Помимо персонала на Тайване, этот разработчик будет привлекать таланты на территории Индии. Здесь уже трудятся около 1000 специалистов в сфере исследований и разработок, чьим потенциалом MediaTek очень дорожит. В прошлом году компания потратила на разработки около $3,62 млрд, в этом году бюджет может быть увеличен на 10 или 20 %.
Власти Тайваня пытаются поддержать развитие местной микроэлектронной промышленности, недавно здесь открылись четыре новых профильных вуза, а бюджет их финансирования на ближайшие десять лет достигнет $10,86 млрд.
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