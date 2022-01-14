Британская World Mobile привезла на Занзибар интернет на дирижаблях

Танзанийские острова Занзибар и Пемба вскоре станут полигоном для испытаний необычной сети мобильного интернета - «раздавать» его будут аэростаты. Тестовый запуск проекта готовит британская World Mobile. Представители компании надеются, что это не только произведёт революцию в жизни на этих островах, но и расширит возможности для всех обитателей Африки к югу от Сахары.

По данным Всемирного банка, лишь около 20 % танзанийцев пользуются интернетом. Это мало даже для стран Южной Африки, где на первый план выходят такие факторы, как ограниченное покрытие сотовых сетей, высокая стоимость мобильных данных и низкий уровень цифровой грамотности. Однако вскоре всё может измениться.

Британская компания World Mobile запускает на Занзибаре и Пемба гибридную сеть с использованием аэростатов, похожих на привязанные к земле дирижабли, которые, по её словам, обеспечат почти полное покрытие островов.

Два наполненных гелием аэростата будут летать на высоте 300 метров над землёй, обеспечивая радиус вещания около 70 километров каждый. Для трансляции сигнала будут использоваться частоты стандартов 3G и 4G. Установленное на них оборудование будет питаться от солнечных батарей. Аэростаты смогут выдерживать шквальный ветер со скоростью до 150 километров в час и оставаться в воздухе до 14 дней, прежде чем спуститься для дозаправки. По словам World Mobile, во время заправки дирижабля в воздухе будут находиться другие аэростаты, гарантируя, что пользователи никогда не останутся без связи.

Компания заявляет, что сигнала с аэростатов будет достаточно для таких задач, как просмотр веб-страниц и работы с электронной почтой. Кроме того, компания ведёт строительство сети наземных узлов, каждый из которых сможет обеспечить Wi-Fi для сотен людей, предлагая интернет со скоростью, достаточной для потоковой трансляции видео и игр. Постройку сети, состоящей из 125 узлов, планируется завершить в этом году. Первый аэростат поднимется в небо в июне.

World Mobile будет стремиться к успеху там, где крупные компании потерпели неудачу. Система предоставления доступа к интернету с использованием высотных дронов Project Aquila от Facebook была закрыта в 2018 году. Loon, дочерняя компания Alphabet, которая использовала стратостаты для подключения к интернету, была закрыта в январе 2021 года. По словам экспертов, эти проекты были закрыты, поскольку стоящие за ними компании не смогли обеспечить их экономическую целесообразность.

По словам World Mobile, стоимость развёртывания её нового интернет-проекта на Занзибаре во много раз дешевле, чем существующая устаревшая инфраструктура. Компания стремится обеспечить доступ к интернету за половину стоимости существующих тарифов местных операторов. Позже в этом году World Mobile намерена получить лицензию на осуществление деятельности в Кении, за которой последуют ещё 18 африканских стран.