LG и Samsung не собираются по примеру Sony выпускать электромобили самостоятельно

На мероприятии CES 2022 руководство корпорации Sony не только объявило о создании подразделения, занимающегося вопросами мобильности, но и допустило мысль о начале производства собственных электромобилей. Корейские электронные гиганты LG и Samsung предпочитают сотрудничать с другими автопроизводителями, но не выпускать электромобили своими силами.

Издание Business Korea со ссылкой на осведомлённые о планах компаний источники сообщает, что Samsung Electronics и LG Electronics не считают разумной идею самостоятельного производства электромобилей. Первая из них владеет маркой Harman, специализирующейся на автомобильной мультимедиа, а также поставляет автопроизводителям широкий спектр полупроводниковых компонентов. LG Electronics и родственные компании конгломерата тоже снабжают производителей электромобилей различными комплектующими.

Корейские гиганты, по всей видимости, считают сотрудничество с автопроизводителями более выгодным, чем самостоятельное производство транспортных средств. Samsung Electronics уже оказалась в не очень ловкой ситуации, когда она одновременно конкурирует с Apple и Qualcomm в сегменте смартфонов и сопутствующих компонентов, но при этом пытается привлечь заказы последней на выпуск мобильных процессоров по контракту. Клиенты не очень хотят доверять конкуренту свои технологические секреты, поэтому контрактный бизнес Samsung от этого страдает. Возможно, такой конфликт интересов возникал бы и в сегменте производства электромобилей.