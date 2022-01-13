TSMC на треть увеличит капитальные затраты в 2022 году — на развитие производства потратят до $44 млрд

В этом году компания TSMC собирается увеличить капитальные затраты не менее чем на треть от прошлогоднего уровня, до $40‒44 млрд. По прогнозам руководства, в ближайшие годы TSMC будет ежегодно увеличивать выручку на 15‒20 %, а норма прибыли вырастет минимум до 53 %. Необходимость больше тратить не подорвёт доходности бизнеса, другими словами.

Сейчас TSMC располагает свободными средствами в сумме $38 млрд, что теоретически позволяет ей профинансировать капитальные расходы текущего года преимущественно из собственных резервов. Руководство компании заявило на отчётной конференции, что TSMC входит в многолетний индустриальный мегацикл, и не опасается возможной коррекции спроса на рынке и перепроизводства, поскольку сама сосредотачивается на передовой литографии. Последняя востребована рынком в любых условиях, как показали события последних двух лет. Экспансия электромобилей также увеличит потребность рынка в полупроводниковых компонентах, так что смелы планы по увеличению производственных мощностей себя оправдывают, по мнению представителей компании.

Текущий квартал TSMC рассчитывает завершить увеличением выручки на 7,2 % до $17,2 млрд в самом удачном варианте. Выручка по итогам года должна увеличиться на 25‒29 %, примерно до $73 млрд. Из выделенных на капитальное строительство $44 млрд компания намеревается потратить около 80 % на нужды, связанные с технологическими нормами от 2 до 7 нм включительно.

Подобные масштабы бизнеса позволяют TSMC не особо опасаться конкуренции со стороны Intel и Samsung. Сейчас капитализация тайваньского гиганта достигает $620 млрд, за пределами США никто из компаний без государственного участия с ней в этом смысле потягаться не может. TSMC также входит в четвёртку мировых лидеров по величине ежегодных расходов, если не считать компании нефтяного сектора.