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Xiaomi изобрела новый динамик для смартфона с механической крышкой
17:22 12.01.2022 |
В феврале 2021 года Beijing Xiaomi Mobile Software подала патент в USPTO (Ведомство США по патентам и товарным знакам) на «структуру, метод, устройство и электронное устройство регулировки режима вывода звука». В то же время компания также подала тот же патент в EUIPO (Ведомство интеллектуальной собственности Европейского союза) под заголовком «Подвижная крышка для мобильного устройства».
В документации упоминается смартфон Xiaomi с уникальной акустической системой, которая должна обеспечивать улучшенное качество звука как в режиме громкой связи, так и в режиме разговора по обычному динамику. В описании патента говорится, что в современных смартфонах слишком мало свободного места для обеспечения хорошего звука как в режиме громкой связи, так и при обычном разговоре (с телефоном у уха). Следующее изобретение должно обеспечить решение этой проблемы.
В верхней части телефона Xiaomi находится динамик с «подвижной крышкой», которую можно открывать и закрывать. Для этого установлена небольшая направляющая. Когда смартфон воспроизводит музыку или переведён в режим громкой связи, крышка открыта, так что звук выходит через отверстия громкоговорителя. Этот процесс автоматический, хотя пользователь также может вручную изменить режим звука.
При телефонном звонке желательно низкочастотное распространение звука, однако добиться этого не так просто из-за отверстий в динамике. Именно поэтому Xiaomi придумала крышку, закрывающую отверстие динамика в режиме разговора. Таким образом, звуковые волны направляются в сторону экрана, что позволяет воспроизводить более качественный звук.
Пока что неизвестно, в каком смартфоне Xiaomi впервые будет использоваться такая система. Но производителя стоит похвалить за то, что, добавив в свои смартфоны качественный стереозвук с динамиками Harman/Kardon, компания не останавливается на достигнутом.
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