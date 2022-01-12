Учёные научились печатать гибкие OLED-экраны на 3D-принтере

OLED-экраны широко используются в потребительской электронике, такой как ноутбуки, смартфоны, умные часы и многое другое. Такие дисплеи обычно изготавливаются крупными компаниями, однако, как оказалось, для их производства вовсе не обязательно наличие специализированной фабрики. Исследователи из Университета Миннесоты, США, продемонстрировали первый OLED-экран, напечатанный на небольшом 3D-принтере.

В статье, опубликованном в журнале Science Advances, исследователи рассказали, как, с помощью 3D-принтера размером со стол и стоимостью как Tesla Model S, была напечатана OLED-матрица с разрешением 8 × 8 пикселей и физическим размером 1,5 × 1,5 дюйма. Отмечается, что, несмотря на то, что данный образец был напечатан в лабораторных условиях, кто угодно сможет воссоздать его в домашних условиях в недалёком будущем.

OLED-панели печатались на 3D-принтере и раньше, но не так успешно, как в этот раз. Исследователям пришлось использовать два разных типа 3D-печати: распылительную, для активных компонентов, и экструзионную для электродов, контактов, изоляции и герметизации. Полученная гибкая OLED-панель состоит из шести слоёв.

Отмечается, что полученный OLED-экран продемонстрировал относительно стабильное излучение в течение двух тысяч циклов изгиба. Конечно, какой-либо детализации от панели с разрешением 8 × 8 пикселей ожидать не стоит, однако это отличная демонстрация технологии. Исследователи заявляют, что развитие печати OLED-матриц на 3D-принтерах может привести к созданию новых конструкций, включая дисплеи, объединённые с гибкими роботехническими устройствами, а также трёхмерные структурированные пиксельные матрицы для голографии.

В будущем исследователи из Университета Миннесоты намерены работать над тем, чтобы сделать напечатанные на 3D-принтере OLED-панели более яркими и обеспечить более высокое разрешение.