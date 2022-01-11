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Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro
09:53 11.01.2022 |
Сегодня компания OnePlus официально анонсировала новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, все характеристики которого были объявлены ещё до презентации. Всех интересовала только цена.
Итак, смартфон OnePlus 10 Pro, который оснащён 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, будет стоить 737 долларов в Китае. Версия, которая оснащена 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, оценена в 785 долларов. Старшая версия, которая получила 12/256 ГБ памяти, стоит 831 доллар.
Смартфон OnePlus 10 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном Fluid AMOLED, который выполнен по технологии LTPO второго поколения. Он поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Гц, а также является первым в мире телефоном с постоянно включённым дисплеем с частотой 1 Гц. Есть подэкранный сканер отпечатков пальцев.
Устройство построено на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1. Телефон получил камеру Hasselblad второго поколения, в которой установлены датчики изображения разрешением 48, 50 и 8 Мп. Смартфон оборудован системой оптической стабилизации изображения и ультраширокоугольным объективом, который может переключаться между углами 110 и 150 градусов. Также есть режим «рыбий глаз».
Ёмкость двухэлементной аккумуляторной батареи составляет 5000 мА•ч, смартфон поддерживает 80-ваттную зарядку SuperVOOC и 50-ваттную беспроводную зарядку AirVOOC. Проводная зарядка полностью заряжает телефон за 32 минуты, а беспроводной нужно 47 минут.
Устройство работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Телефон получил флеш-память,UFS 3.1, оеративную память LPDDR5, WiFi 6/6E, NFC, Bluetooth 5.2, стереодинамики и мощный вибромотор. Его толщина составляет 8,55 мм при массе 200,5 г.
OnePlus 10 Pro получил фирменные чехлы Sandstone Cover и Fiber Cases.
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