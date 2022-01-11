Представлен флагманский смартфон OnePlus 10 Pro

Сегодня компания OnePlus официально анонсировала новый флагманский смартфон OnePlus 10 Pro, все характеристики которого были объявлены ещё до презентации. Всех интересовала только цена.

Итак, смартфон OnePlus 10 Pro, который оснащён 8 ГБ оперативной и 128 ГБ флеш-памяти, будет стоить 737 долларов в Китае. Версия, которая оснащена 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, оценена в 785 долларов. Старшая версия, которая получила 12/256 ГБ памяти, стоит 831 доллар.

Смартфон OnePlus 10 Pro оснащен 6,78-дюймовым экраном Fluid AMOLED, который выполнен по технологии LTPO второго поколения. Он поддерживает частоту обновления от 1 до 120 Гц, а также является первым в мире телефоном с постоянно включённым дисплеем с частотой 1 Гц. Есть подэкранный сканер отпечатков пальцев.

Устройство построено на базе однокристальной системы Snapdragon 8 Gen 1. Телефон получил камеру Hasselblad второго поколения, в которой установлены датчики изображения разрешением 48, 50 и 8 Мп. Смартфон оборудован системой оптической стабилизации изображения и ультраширокоугольным объективом, который может переключаться между углами 110 и 150 градусов. Также есть режим «рыбий глаз».

Ёмкость двухэлементной аккумуляторной батареи составляет 5000 мА•ч, смартфон поддерживает 80-ваттную зарядку SuperVOOC и 50-ваттную беспроводную зарядку AirVOOC. Проводная зарядка полностью заряжает телефон за 32 минуты, а беспроводной нужно 47 минут.

Устройство работает под управлением операционной системы Android 12 с оболочкой ColorOS 12.1. Телефон получил флеш-память,UFS 3.1, оеративную память LPDDR5, WiFi 6/6E, NFC, Bluetooth 5.2, стереодинамики и мощный вибромотор. Его толщина составляет 8,55 мм при массе 200,5 г.

OnePlus 10 Pro получил фирменные чехлы Sandstone Cover и Fiber Cases.



