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Соцсеть Clubhouse теперь доступна в браузере
09:26 11.01.2022 |
С момента дебюта в 2020 году социальной сети Clubhouse пользователям всегда требовалось использовать мобильное приложение для взаимодействия с платформой. В скором времени это изменится, и люди смогут подключаться к комнатам в Clubhouse с помощью браузера, причём для этого не обязательно регистрироваться на платформе.
Согласно имеющимся данным, разработчики Clubhouse начали тестировать новую экспериментальную функцию, которая позволяет взаимодействовать с соцсетью через браузер. В мобильной версии Clubhouse появится инструмент создания ссылок на комнаты, поделиться которыми можно будет, например, в социальных сетях или по электронной почте. После перехода по такой ссылке пользователи смогут присоединиться к числу слушателей прямо в браузере без необходимости скачивать и устанавливать клиент сервиса.
Хотя присоединиться к Clubhouse можно будет без регистрации, создавать ссылки на комнаты смогут только авторизованные пользователи. На данном этапе нововведение стало доступно ограниченному числу пользователей Clubhouse из США. Предполагается, что в случае востребованности возможность использования платформы через браузер будет распространена на другие рынки. Какие-то конкретные сроки не были озвучены, поэтому трудно сказать, как долго новая функция будет тестироваться.
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