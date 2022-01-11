Крупные компании присматриваются к квантовым вычислениям

Исследование Zapata Computing говорит о том, что компании по всему миру готовятся к внедрению систем квантовых вычислений. В опросе участвовали около 300 высокопоставленных менеджеров - директоров по информационным технологиям, технических директоров и пр. Исследование проводилось среди крупных корпораций с годовым доходом более $250 млн. Выяснилось, что большинство опрошенных компаний уже начали изучать возможность внедрения квантовых технологий.

Так, 74 % респондентов заявили, что без применения соответствующих решений они могут оказаться позади конкурентов. Около 41 % сообщили, что ожидают положительный эффект от внедрения квантовых систем в течение двух лет. А 12 % рассказали, что либо уже ощущают такое влияние, либо рассчитывают на положительную отдачу в течение года. Для 71 % респондентов квантовые технологии представляют интерес прежде всего с точки зрения машинного обучения и аналитики данных.

Быстрее всего квантовые решения внедряются в транспортной сфере: об их использовании заявили 63 % руководителей соответствующих предприятий. Главными же препятствиями на пути внедрения являются стоимость и сложность. Около 28 % опрошенных заявили, что бюджет их компаний в данной сфере уже превысил $1 млн. Примерно 96 % респондентов сообщили, что намерены воспользоваться услугами специализированного поставщика квантовых решений.

