Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu

Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на декабрь 2021 года.

Как отмечают эксперты AnTuTu, конкуренция на рынке смартфонов заставляет производителей постоянно повышать планку. В результате в самом бюджетном сегменте, до 1999 юаней (313 долларов), рейтинг возглавила модель на флагманской платформе Snapdragon 888+. Такие выдающиеся результаты показала модель Motorola Edge S30, дебютировавшая в Китае в декабре. На втором месте находится Redmi Note 10 Pro, а на третьем - iQOO Neo5 Vitality Edition.

Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от 314 до 470 долларов) стал Realme GT Neo2T, второе место занял смартфон Realme GT Neo Flash Edition, а на третьем оказался Oppo PPO K9 Pro 5G.

В категории от 3000 до 3999 юаней (от 471 до 626 долларов) на первом месте находится iQOO 7, на втором - OnePlus 9RT 5G, а на третьем - iQOO 8.

В категории от 4000 до 4999 юаней (от 627 до 783 долларов) первое место занял RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro), второе принадлежит Black Shark 4S Pro, а третье - Xiaomi Mix 4.

Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 784 долларов лидирует Vivo X70 Pro+. Второе место занял Honor Magic3 Pro, а третье - Xiaomi 11 Ultra.







