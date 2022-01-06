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Лучшие смартфоны Android по соотношению цены и производительности по версии AnTuTu
16:58 06.01.2022 |
Команда бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинги лучших смартфонов Android по соотношению цены и производительности в разных ценовых категориях по состоянию на декабрь 2021 года.
Как отмечают эксперты AnTuTu, конкуренция на рынке смартфонов заставляет производителей постоянно повышать планку. В результате в самом бюджетном сегменте, до 1999 юаней (313 долларов), рейтинг возглавила модель на флагманской платформе Snapdragon 888+. Такие выдающиеся результаты показала модель Motorola Edge S30, дебютировавшая в Китае в декабре. На втором месте находится Redmi Note 10 Pro, а на третьем - iQOO Neo5 Vitality Edition.
Лидером категории от 2000 до 2999 юаней (от 314 до 470 долларов) стал Realme GT Neo2T, второе место занял смартфон Realme GT Neo Flash Edition, а на третьем оказался Oppo PPO K9 Pro 5G.
В категории от 3000 до 3999 юаней (от 471 до 626 долларов) на первом месте находится iQOO 7, на втором - OnePlus 9RT 5G, а на третьем - iQOO 8.
В категории от 4000 до 4999 юаней (от 627 до 783 долларов) первое место занял RedMagic 6S Pro (он же Red Devils 6S Pro), второе принадлежит Black Shark 4S Pro, а третье - Xiaomi Mix 4.
Среди самых дорогих смартфонов с ценой выше 784 долларов лидирует Vivo X70 Pro+. Второе место занял Honor Magic3 Pro, а третье - Xiaomi 11 Ultra.
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