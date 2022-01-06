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Самые производительные недорогие смартфоны Android по версии AnTuTu — среди лидеров новый претендент на трон
13:34 06.01.2022 |
Команда популярного бенчмарка AnTuTu опубликовала рейтинг смартфонов Android среднего сегмента за декабрь 2021 года для китайского рынка.
В декабрьском рейтинге появились новые модели и новая платформа. В ноябре семь позиций из десяти принадлежат моделям на основе Snapdragon 778G. В декабре на долю Snapdragon 778G приходится уже восемь позиций.
Первое место, как и в ноябре, принадлежит iQOO Z5 с 567 524 баллами. При этом сразу на второе место попал перспективный новичок рейтинга - Honor 60 Pro на основе Snapdragon 778G+. Более простая модель Honor 60 на основе Snapdragon 778G пробилась на пятое место.
На третьем месте разместился ещё один новичок - Oppo Reno7 5G, а на четвёртом - уже хорошо известная модель Xiaomi Mi 11 Youth Edition. С шестого по десятое места заняли Xiaomi Civi, Honor 50 Pro и Honor 50, Oppo Reno6 и Huawei Nova 9 Pro.
Статистика собрана в период с 1 по 31 декабря 2021 года. В рейтинге AnTuTu используются средние, а не самые высокие результаты. Для каждого смартфона учитывались результаты не менее 1000 тестов - модели с меньшим количеством тестов в рейтинг не попадают.
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