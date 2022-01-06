NVIDIA пообещала справиться с дефицитом видеокарт во второй половине года

Редкая отраслевая конференция с участием представителей NVIDIA обходится без обсуждения вопроса о сроках устранения дефицита видеокарт на розничном рынке, и мероприятие J.P. Morgan не стало исключением. Финансовому директору Колетт Кресс (Colette Kress) пришлось высказать предположение, что во втором полугодии предложение на рынке поравняется со спросом.

Как пояснила представительница компании, во второй половине календарного года NVIDIA рассчитывает достичь «отличной формы» с точки зрения поставок продукции. Спрос, по её словам, превзошёл предложение преимущественно в игровом бизнесе NVIDIA. Сейчас компания усиленно работает с поставщиками для устранения имеющегося дисбаланса. В то же время, этот праздничный сезон характеризовался хорошей выручкой.

Спрос на видеокарты продолжает подогреваться участниками криптовалютного рынка, но руководство NVIDIA при любой удобной возможности предпочитает заявлять, что этот фактор не оказывает существенного влияния на бизнес компании. Чтобы развести целевые аудитории по двум сегментам, компания предлагает любителям игр видеокарты серии LHR с искусственно ограниченной производительностью при добыче криптовалют, а профессиональные майнеры имеют возможность закупать специализированные ускорители CMP, которые нередко лишены портов для подключения мониторов и довольствуются сокращенной гарантией. Компания считает подобную сегрегацию достаточно эффективной.